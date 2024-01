Os lances podem ser dados por meio da internet até às 9h

publicado em 17/01/2024

Vários lotes estão disponíveis, desde carros, a caminhões, máquinas e sucata que não são mais utilizados pela Prefeitura (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Votuporanga realiza na sexta-feira (19) um leilão para a venda de bens considerados inservíveis como máquinas de costura, carros, caminhões e sucatas em geral. Os lances podem ser dados por meio da internet até às 9h.

Interessados em participar do leilão, aberto para pessoas físicas ou jurídicas, deverão se cadastrar no site e oferecer seus lances para os lotes disponíveis, lembrando que o valor de cada proposta deverá observar o preço mínimo estabelecido no edital.

“São bens móveis, inservíveis, que a Prefeitura não utiliza mais. Temos muitos bens disponíveis. Assim, esses materiais que não são mais úteis para a Administração, podem ter outra finalidade para terceiros e, com isso, a Prefeitura pode arrecadar recursos para investir em demais ações públicas”, explicou a secretária da Administração, Andréa Thomé.

Dentre os lotes, por exemplo, estão um caminhão Mercedes Bens L-1113, com caçamba basculante, ano fabricação 1982, com lance inicial de R$ 12 mil. Tem ainda um Motoniveladora Caterpillar Patrol, ano fabricação 1979, com lance inicial de R$ 45 mil, além de uma Fiat Doblo Cargo, furgão, ano de fabricação 2004/2005, com lance de R$ 8 mil e de uma caminhonete Chevrolet S10 Standard, ano/modelo: 2002/2003, com lance inicial de R$30 mil.

Há também muitas máquinas de costura, mesas, cadeiras, sucatas de ventiladores, condicionadores de ar, exaustores, dentre outros. O edital completo pode ser acessado diretamente no site da leiloeira oficial (www.lanceleiloes.com.br) contratada para realização do leilão.