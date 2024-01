As inscrições já estão abertas para o curso que será realizado de 22 a 25 de janeiro, das 8h às 17h, no Parque da Cultura

publicado em 05/01/2024

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato com a Secretaria da Cultura e Turismo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Votuporanga dá início à temporada de cursos culturais gratuitos, com destaque para o "Resgate das Tradições Culturais do Meio Rural". As inscrições já estão abertas para este curso que será realizado de 22 a 25 de janeiro, das 8h às 17h, no Parque da Cultura. As vagas são limitadas, e a participação é direcionada ao público a partir de 14 anos, com inscrições disponíveis no site (https://linktr.ee/turismovotu).

O curso, promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo, tem como objetivo principal a preservação das tradições culturais presentes tanto nas comunidades rurais quanto urbanas. Por meio de histórias e literatura, busca-se reconhecer a importância desses elementos para a identidade e o desenvolvimento sustentável dessas áreas, além de agregar valores históricos, turísticos e culturais ao município.

O conteúdo programático abordará diversos temas, incluindo tradições culturais, principais danças e músicas típicas da região, resgate de "causos", crendices e provérbios populares, comidas típicas regionais, festas populares, entre outros assuntos.

A secretária da pasta municipal, Janaina Silva, destaca a relevância da capacitação: "O curso busca sensibilizar e capacitar os participantes para a manutenção, valorização e resgate de práticas e costumes, contribuindo ativamente para a preservação e promoção das tradições rurais. Isso fortalece o papel fundamental desse resgate na construção de sociedades mais sustentáveis e inclusivas."

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).