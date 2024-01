Como antecipado pelo A Cidade, neste ano a Prefeitura distribuirá cerca de 57 mil talões e espera arrecadar cerca de R$ 53 milhões com o tributo municipal

publicado em 19/01/2024

Prefeitura espera arrecadar neste ano cerca de R$ 53 milhões com o imposto, que poderá ser parcelado em até dez vezes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A partir da próxima segunda-feira (22), terá início a entrega do carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Como antecipado pelo A Cidade, neste ano a Prefeitura distribuirá cerca de 57 mil talões e espera arrecadar cerca de R$ 53 milhões com o tributo municipal.

Os carnês serão entregues pelos Correios com previsão até o dia 7 de fevereiro. Antes mesmo do recebimento na residência, o munícipe já pode obter o documento fiscal no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo aplicativo "Conecta Votuporanga", no ícone 'IPTU'. Este mesmo procedimento poderá ser feito para quem não receber o carnê até o prazo estabelecido.

A data do vencimento da cota única e das parcelas, que podem ser pagas em até dez vezes, varia conforme a localização do imóvel entre os dias 12, 14, 16 e 18 de fevereiro, para as primeiras parcelas ou à vista. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o prazo final e, após o vencimento, será necessário solicitar a segunda via do boleto.

As opções de pagamento disponíveis para os contribuintes incluem quitar o valor à vista em cota única, sem desconto, ou parcelar em até 10 vezes, dependendo do valor mínimo da parcela. De acordo com a Secretaria da Fazenda, não houve alterações nas alíquotas do IPTU para o ano de 2024. A única correção aplicada foi vinculada ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que apresentou uma variação de 4,82%.

Inadimplência

A Prefeitura estima uma projeção de inadimplência no pagamento do IPTU em torno de 11% para o ano de 2024, em comparação aos 10,42% registrados em 2023.

Para os contribuintes que não efetuarem o pagamento dentro do prazo estabelecido, o crédito tributário e fiscal ficará sujeito à incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa moratória de 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor total, e atualização monetária, calculada pela variação da UFM (Unidade Fiscal do Município). Além disso, há a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, seguida de protesto e execução fiscal.