A relação de candidatos convocados pode ser conferida na edição extra do Diário Oficial, publicada na última quinta-feira, no site da Prefeitura Municipal de Votuporanga

publicado em 10/01/2024

Aulas serão ministradas de 15 a 19 de janeiro em dois períodos; relação nominal está disponível no Diário Oficial Eletrônico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, informou que está disponível o edital de convocação para realização do "Curso Introdutório para Agentes de Combate a Endemias" referente ao Concurso Público 2/2023.

As aulas serão ministradas de 15 a 19 de janeiro, no Cinema Cultural (Parque da Cultura), das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h e os candidatos devem comparecer munidos de documento de identificação oficial com foto. O Parque da Cultura está localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Jardim Alvorada).

A relação de candidatos convocados pode ser conferida na edição extra do Diário Oficial, publicada na última quinta-feira, no site da Prefeitura Municipal de Votuporanga.