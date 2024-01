O trabalho fez parte de um patrulhamento de rotina na área urbana do município e o tutor dos cães foi multado administrativamente pela situação em que os deixou

publicado em 17/01/2024

A Polícia Ambiental de Votuporanga resgatou dois animais que estavam em situação de maus tratos na cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Ambiental de Votuporanga resgatou dois animais que estavam em situação de maus tratos na cidade. O trabalho fez parte de um patrulhamento de rotina na área urbana do município e o tutor dos cães foi multado administrativamente pela situação em que os deixou.

De acordo com a ocorrência, a equipe fazia patrulhamento quando recebeu informações sobre a possível negligência do tutor contra os cães. Em posse da localização, os policiais fizeram vistoria na casa e constatou que dois cachorros estavam sofrendo maus-tratos em um ambiente totalmente insalubre.

No local, os policiais se depararam com condições de higiene precárias, caracterizadas por uma grande quantidade de fezes acumuladas, porque o ambiente não era higienizado há bastante tempo. Essa situação coloca os animais em risco de contrair doenças graves, como toxoplasmose e salmonelose.