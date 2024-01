O lançamento dos abadás foi realizado ontem na loja oficial do Carnaval de Votuporanga, na área central da cidade

publicado em 17/01/2024

Lojas também vão participar de uma ação em suas vitrines, a partir de hoje, com propostas de looks com os dois modelos de abadás (Foto: Assessoria)

O Play Votu Festival lançou na noite de ontem os abadás para os dois espaços do Carnaval de Votuporanga: Pista Open Bar e Camarote Open Bar e Open Food. O lançamento contou com a participação da imprensa e influenciadores digitais. O objetivo de antecipar os modelos e as cores do manto sagrado dos foliões foi para que o público tenha tempo suficiente para customização e montagem de looks criativos para a festa.

Lojas de Votuporanga também vão participar de uma ação em suas vitrines, a partir de hoje, com propostas de looks com os dois modelos de abadás para quem quer curtir o Play Votu Festival com estilo, conforto e elegância. As cores predominantes dos abadás foram inspiradas na paleta de cores da identidade visual do Play Votu Festival: azul, verde e rosa.

“O Play Votu Festival quer movimentar a economia de Votuporanga e toda a região. Por isso, antecipamos o lançamento dos nossos abadás, que foram confeccionados na Bahia. E estamos fechando parcerias com várias lojas da cidade para participarem dessa ação de marketing nas suas vitrines. Isso sem contar o quanto o Play Votu Festival já está gerando empregos diretos e indiretos”, disse Rodrigo Beleza, um dos organizadores do Play Votu Festival.

Com o slogan “O Carnaval de Votuporanga tá on!”, a primeira edição do Play Votu Festival será realizada do dia 10 ao dia 12 de fevereiro. As outras atrações que compõem a grade de shows são: Lauana Prado, MC Pedrinho, A Zorra, Inimigos da HP, Babado Novo e Dubdogz. A cerveja oficial do Play Votu Festival é a Amstel. O refrigerante oficial é Cotuba.

O local da festa 100% Open Bar fica na Avenida José Marão Filho, próximo ao Lions Clube de Votuporanga. Um lugar amplo, com vista privilegiada e de fácil acesso, às margens da rodovia Euclides da Cunha. A área de cinco mil metros conta com capacidade para 10 mil foliões. A estrutura do Play Votu Festival já começou a ser montada e contará com megapalco, pista, camarote, Praça de Alimentação e muitas atrações aos foliões esperados dos quatro cantos do Brasil. Uma das novidades do Camarote será o Salão Express, com produtos exclusivos da linha Plakton Cosméticos.

Passaportes

Os tradicionais passaportes do Play Votu Festival, que dão direito aos três dias de festa, estão no 3º lote. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 460 e o Camarote Open Bar e Open Food custa R$ 800. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web, é possível comprar os passaportes permanentes em 10x sem juros no cartão e sem taxa de conveniência. Nos pontos de venda físicos, o folião também pode comprar o passaporte em 10x sem juros no cartão.

Na semana passada, o Play Votu Festival iniciou a venda de convites diários. Diferente do passaporte permanente, que dá acesso às três noites do Carnaval de Votuporanga por um valor único, nesta modalidade diária o folião pode adquirir separadamente um ou mais dias da festa. Neste primeiro lote, o valor dos convites diários para a Pista Open Bar custa R$ 160 (feminino) e R$ 200 (masculino). Já para o Camarote Open Bar e Open Food, os convites diários custam R$ 280 (feminino) e R$ 300 (masculino).

Pontos de venda

Em Votuporanga, os pontos de venda físicos do evento são: Loja Oficial do Play Votu Festival (Rua: Santa Catarina, nº 3497 – Centro), Eco Posto 27 (Rua: Pernambuco, nº 2.275 – Vila Muniz), Loja 775 (Rua: Pernambuco, nº 3.380 – Patrimônio Novo), Libanês Armazém e Frios (Avenida Vale do Sol, nº 5.090 – Vale do Sol), Santa Cecília Butiquim (Rua Ângelo Bimbato, nº 3.072 – Jardim Alvorada), Farma Mega (Proença Supermercados), Scapin Capas e Acessórios (Rua Amazonas, 3.261 – Centro), Brooklyn Store (Rua Itacolomi, 3.421 - Vila Marin), The B Burgers (Rua Pernambuco, nº 3.061 – Vila Marin) e Arnaldu´s Café Bar (Muffato).