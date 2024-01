A Orquestra de Violeiros, liderada pelo maestro Francisco Ferreira de Souza, conhecido como 'Thito', está com inscrições abertas para a formação de novos músicos

publicado em 22/01/2024

As vagas são limitadas e destinam-se aos cursos de Viola Caipira e Violão, abrangendo os níveis iniciante, intermediário e avançado (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os amantes da música sertaneja têm uma oportunidade de fazer parte de um dos projetos mais tradicionais de Fernandópolis. A Orquestra de Violeiros, liderada pelo maestro Francisco Ferreira de Souza, conhecido como 'Thito', está com inscrições abertas para a formação de novos músicos.

As vagas são limitadas e destinam-se aos cursos de Viola Caipira e Violão, abrangendo os níveis iniciante, intermediário e avançado. As aulas estão programadas para acontecer todas as segundas-feiras, distribuídas em diferentes turmas, com cada aula tendo uma duração de uma hora. Os horários das turmas são os seguintes: 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.

O projeto da Orquestra de Violeiros é reconhecido não apenas em Fernandópolis, mas em toda a região, levando o nome da cidade por meio da música sertaneja de qualidade. Sob a liderança do maestro 'Thito', o projeto tem sido uma referência cultural no município por aproximadamente duas décadas.

A Associação Cultural 'João de Barro', responsável pelo trabalho desenvolvido na Orquestra de Violeiros, destaca o apoio imprescindível da Prefeitura de Fernandópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para a realização e continuidade desse importante projeto.