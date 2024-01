A segurança contará com o apoio da Secretara Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da base móvel da Polícia Militar, da Atividade Delegada e também de seguranças e brigadistas, além de posto de atendimento de saúde com ambulância

publicado em 26/01/2024

O evento contará com seguranças e brigadistas, além de posto de atendimento de saúde com ambulância (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga segue com planejamento e preparativos da segunda edição do "Carnaval Votu Show" tanto na parte artística quanto na segurança e infraestrutura do local, com o objetivo de oferecer uma festa segura e tranquila.

A segurança contará com o apoio da Secretara Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da base móvel da Polícia Militar, da Atividade Delegada e também de seguranças e brigadistas, além de posto de atendimento de saúde com ambulância.

A festa será realizada em espaço fechado no Parque da Cultura e a entrada, gratuita, será exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, no mesmo esquema do ano passado, onde estarão concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias, visando garantir a segurança do público.



Menores de 18 anos só terão acesso desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os artesãos locais também estarão presentes expondo e comercializando seus trabalhos com a temática do carnaval, sendo uma ótima possibilidade para os foliões que não conseguiram adquirir fantasias e adereços. Para as crianças, o espaço contará com brinquedos infláveis.