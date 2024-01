Os cursos serão oferecidos na unidade do CTMO seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento

publicado em 10/01/2024

Aulas serão oferecidas no CTMO; inscrições são para qualificações de Cuidador de Idoso e Manicure e Pedicure (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, está com vagas abertas para duas qualificações gratuitas.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à unidade do Senac entre os dias 15 a 17 de janeiro, das 13h às 20h. Os cursos serão oferecidos na unidade do CTMO seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento.

Cuidador de Idoso

São 25 vagas para pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer de 22 de janeiro a 8 de maio, com carga horária de 160h, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Manicure e Pedicure

São 25 vagas para pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental I, previsto para ocorrer de 22 de janeiro a 7 de maio, com carga horária de 160h, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Senac

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Rua: Guaporé, 3221 - San Remo

Telefone: (17) 3426-6701

CTMO

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)

Rua: Barão do Rio Branco, 4497 - Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso