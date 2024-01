O evento, que está de volta ao shopping depois do sucesso da primeira edição, conta com Espaço Livre e Espaço VIP

publicado em 19/01/2024

A segunda edição do ‘Gelelé Balão Mágico Experience’ traz estações divertidas, como a ‘Piscina de Slime’, além das novas linhas da marca (Foto: Divulgação)

Nas férias, o Shopping Cidade Norte traz para a garotada de Rio Preto e região um mundo de slime, com dois lançamentos das novas linhas da marca: “Gelelé Stiica e Pula” e “Leleba”. A segunda edição do megaevento “Gelelé Balão Mágico Experience” é realizada por meio de uma parceria entre o Shopping Cidade Norte, a loja Balão Mágico Brinquedos e a Doce Brinquedo, fabricante da linha Gelelé Slime. O circuito montado na entrada principal fica até o dia 4 de fevereiro e a faixa etária é de 5 a 12 anos. O evento, que está de volta ao shopping depois do sucesso da primeira edição, conta com Espaço Livre e Espaço VIP.

No Espaço Livre, o acesso é gratuito. As crianças podem brincar em duas atividades recreativas. A primeira é a tradicional “Mesa de Slimes” para explorar texturas e cores enquanto esticam, puxam e moldam o brinquedo, com direito de levar, ao final da diversão, slime para continuar brincando em casa. A segunda atividade é a brincadeira “Pula Pong”, com a nova linha “Gelelé Stiica e Pula”, com o principal objetivo de acertar os alvos e conhecer o novo produto da Gelelé.

Durante o evento, toda criança que adquirir um dos produtos da linha Gelelé Slime, a partir de R$ 15, no próprio estande da marca montado em anexo ao circuito pela loja Balão Mágico Brinquedos, tem o benefício de participar de uma das três estações do Espaço VIP: “Lab Slime” (fabricação da própria slime), “Modelagem Stiica e Pula” (atividade de moldar um bichinho de massinha) e “Leleba” (lançamento da Gelelé em que a criança consegue criar suas próprias figuras, por meio de um líquido mágico que, ao entrar em contato com a água, se transforma em figuras sólidas). Ao final da brincadeira, a criança leva para casa a sua criação, seja de massinha ou lelebas. Isso sem contar que a garotada pode se divertir à vontade na “Piscina de Slime”.

O horário de funcionamento do Espaço Livre e do Espaço VIP é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. De acordo com Fernanda Oliveira, supervisora da loja Balão Mágico, no Shopping Cidade Norte, à imersão da garotada ao mundo das descobertas de texturas, olfato e cores propõe uma experiência criativa e lúdica.

“O sucesso da primeira edição foi tão grande que a novidade está de volta ao Shopping Cidade Norte. Além de serem relaxantes, as atividades estimulam a criatividade e divertem a garotada que adora fazer ou personalizar a própria brincadeira. Por isso, em parceria com a marca Gelelé, criamos novamente na entrada principal do Shopping Cidade Norte este mundo criativo com slimes, massinhas, estações recreativas e, claro, muita diversão para a garotada durante as férias escolares”, afirmou.

Aos finais de semana, durante a 2ª edição do “Gelelé Balão Mágico Experience”, o mascote da marca “Gelelé” vai passear pelos corredores do Shopping Cidade Norte para fotos e interação com o público. Mais informações estão disponíveis no site: shoppingcidadenorte.com.br.

Mais atrações

De acordo com Elaine Morília, gerente de marketing do Shopping Cidade Norte, o que não faltam são opções para a garotada se divertir no centro de compras, lazer, entretenimento e serviços.

Para quem é fã de dinossauros, o shopping conta com o “Dinos Tower Cidade Norte”, que fica na Praça de Alimentação. O circuito de dois andares tem piscina com aproximadamente 200 mil bolinhas, brinquedos infláveis temáticos, área kids, torre com tobogãs de oito metros de altura e quatro réplicas de dinossauros. Uma novidade que acabou de chegar ao “Dinos Tower Cidade Norte” é o brinquedo Magic Panda. A brincadeira custa apenas R$ 30 por tempo livre. A Magic Games mantém também o tradicional espaço com brinquedos e jogos eletrônicos – ao lado da bilheteria do Centerplex Cinemas.

Outra atração para as crianças no Shopping Cidade Norte é o Brin-car, que conta com modelos de mini-carros e os famosos bichinhos de pelúcia para passeios divertidos pelos corredores do shopping. O valor do passeio custa R$ 20. A Praça de Alimentação do shopping é uma das mais completas de Rio Preto e dá acesso direto as três salas de cinema do Centerplex Cinemas. São salas modernas e confortáveis para exibições de filmes, principalmente estreias, em tecnologias 2D e 3D.