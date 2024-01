O chefe do Executivo fez um balanço das atividades de 2023 e apresentou as projeções de ações a serem implementadas em 2024

publicado em 23/01/2024

Seba participou ontem da primeira sessão ordinária do ano, onde fez um balanço de 2023 e apresentou as projeções para 2024 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga retomou ontem as sessões ordinárias e como manda a Lei Orgânica do município, a primeira noite de trabalho contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD). O chefe do Executivo fez um balanço das atividades de 2023 e apresentou as projeções de ações a serem implementadas em 2024.

Seba foi recebido na Câmara pelo presidente da Casa, Daniel David (MDB) e pelos demais membros da Mesa Diretora. O chefe do Executivo estava acompanhado de seu vice, Cabo Valter (MDB), e da primeira-dama Rose Seba, enquanto boa parte de seu secretariado acompanhou atento seu discurso dos assentos do Plenário.

Sobre 2023, o prefeito destacou as obras que já foram concluídas e outras 24 que ainda estão em andamento, mas que devem ser entregues ainda neste ano.

“São investimentos para gerar ainda mais qualidade de vida para a população, oportunidade de emprego, impulsionar a economia e garantir o desenvolvimento da cidade, além de cumprir o Plano de Governo estabelecido para o mandato de 2021 a 2024”, pontuou Jorge Seba.

Já em relação às metas estabelecidas para este ano, segundo o prefeito, estão a conclusão de obras em andamento, entre elas: a interligação do Poço Profundo Oeste com a ETA (garantindo segurança hídrica ao município), Unidade de Saúde do bairro Pacaembu, Centro de Convivência do bairro Boa Vista, Novo Paço Municipal, a cobertura do Centro de Eventos “Hélder Henrique Galera” e o Esgoto da Vila Carvalho, que agora conta com Estação de Tratamento e chegará em todas as casas do bairro.

“Vale a pena destacar que, pela primeira vez na história de Votuporanga, há três escolas sendo construídas simultaneamente e que também estão previstas para serem concluídas ainda em 2024, sendo os CEMEIs dos bairros Cidade Jardim e Carobeiras, além da Escola Estadual no bairro Colinas. As obras do desfavelamento seguem no município. A CDHU trabalha neste momento para contratação da empresa que construíra as 185 casas, para dar mais dignidade para todas essas famílias. A infraestrutura está pronta, principalmente a de responsabilidade do município, interligando esse núcleo com o Loteamento Vivendas e também com o Loteamento Figueira. É mais um sonho votuporanguense sendo realizado, com o fim das favelas na cidade”, completou o prefeito.

O prefeito afirmou ainda que será lançada nos próximos meses a obra de interligação da Av. Anastácio Lasso, no São Cosme, com a Av. Sebastião Vaz de Oliveira, completando o anel viário já iniciado na Av. Prefeito Mário Pozzobon, atrás da rodoviária, além de dar mais mobilidade urbana aos bairros São Cosme e São Damião.

“Na área de Emprego e Renda, estão sendo construídas e ampliadas empresas no 7º Distrito Industrial, no qual a Prefeitura disponibilizou os terrenos. E estamos procurando empresários para que invistam na retomada da construção do shopping”, concluiu Seba.