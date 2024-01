A cantora, recentemente, fez o Brasil voltar a cantar “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espindola, no seu projeto “Raiz” com regravações famosas

Lauana Prado regravou Escrito Nas Estrelas, no seu projeto ao vivo Raiz Goiânia (Foto: Youtube)

A cantora Lauana Prado, que se apresenta em Votuporanga no Play Votu, está literalmente na boca do povo. Isso porque com a regravação do sucesso de Tetê Espindola, “Escrito nas Estrelas”, a artista conquistou o terceiro lugar no Top 50 Brasil e na quinta posição no Viral 50 do Spotify.

O sucesso se dá parte pelo efeito Márcia Fu, finalista da Fazenda e ex-jogadora de vôlei, que viralizou nas redes sociais cantando a música de um jeito irreverente e com muito carisma enquanto estava confinada no reality show. A música voltou a ficar na cabeça dos brasileiros e impossível não ouvir alguém cantarolar o sucesso dos anos 80 atualmente.

Lauana Prado regravou Escrito Nas Estrelas (como um pot-pourri com a canção Me Leva Pra Casa), no seu projeto ao vivo Raiz Goiânia, lançado neste ano, antes de Márcia Fu viralizar nas redes sociais cantando essa música com seus companheiros de confinamento. A regravação de Lauana foi em homenagem aos pais, que segundo ela no vídeo, casaram ao som dessa música.

Parceria de Arnaldo Black, marido de Tetê Espíndola, e Carlos Rennó, Escrito nas Estrelas foi defendida por Tetê no Festival dos Festivais, da Globo, em 1985, e se tornou a grande vencedora daquela edição. Os agudos da cantora ao longo da música deram uma identidade marcante à composição.

Aprovada por Tetê

Convidada para participar de uma apresentação da sertaneja no Villa Country, Tetê Espíndola não pôde comparecer, no entanto fez questão de gravar um vídeo falando do encontro de Lauana e Márcia. "Oi, meninas! Que legal esse momento de vocês! Estava 'escrito nas estrelas', hein! Lauana, adoramos a sua versão e desejamos o maior sucesso no show, que tudo flua e seja uma energia maravilhosa!", disse ela.

Carreira

Com mais de 17 anos de carreira, Lauana Prado se apresenta em todo o Brasil inspirada no último trabalho que é o audiovisual, “Ao Vivo em Brasília”, lançado este ano. Ela agora viaja o país afora com o projeto “Raiz”, que traz regravações de sucessos da música brasileira com o toque da artista e compositora.

Cantando seus grandes hits com irreverência e personalidade, Lauana Prado é um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade. A cantora já emplacou sucessos como “Cobaia”, “Zap”, “Wisky Vagabundo”, “Chorada”, “Beijo Fuleiro” e a canção “Desandei”, que conta com a participação da dupla Guilherme & Benuto.