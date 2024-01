Houve, ainda, uma aposta – feita pela internet – na cidade de Ferraz de Vasconcelos-SP

publicado em 03/01/2024

Na Luz Lotérica, localizada no Terminal Rodoviário, os apostadores acertaram seis quadras (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCinco apostadores acertaram a Mega da Virada. O sorteio foi realizado no domingo (31), em São Paulo. Os números sorteados foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. O prêmio foi de R$ 588.891,021, o maior da história do concurso promovido pela Caixa Econômica Federal. Cada um dos ganhadores receberá R$ 117.778.204,25.As apostas foram feitas em Salvador-BA, Bom Despacho-MG, Redenção-PA e Ipira-SC. Houve, ainda, uma aposta – feita pela internet – na cidade de Ferraz de Vasconcelos-SP.Das apostas feitas em Votuporanga, 56 bilhetes acertaram a quadra. Os jogos simples, em que o apostador marcou seis dezenas, levam R$ 1.215,71. Já os valores recebidos das apostas em bolões dependem da quantidade de números jogados. Por exemplo, somente na Luz Lotérica, localizada no Terminal Rodoviário de Votuporanga, os apostadores acertaram seis quadras em um bolão de oito dezenas com 35 cotas e ganharam um total de R$ 7.294,26.Outro bolão, na mesma lotérica, foi com aposta de 11 números e faturou R$ 25.529, que serão divididos em 100 cotas. A Luz Lotérica foi a campeã em termos de premiação na cidade, com mais de R$ 40 mil.Os bolões com mais de seis números marcados ganham mais; é uma forma da Caixa incentivar a realização desse tipo de jogo. Uma pessoa da cidade, que jogou pela internet, ganhou R$ 70.083,58 ao acertar a quina. A premiação total em Votuporanga é de R$ 202.597,47.Segundo Wanderlei Biliazzi, da Luz Lotérica, as vendas para a Mega da Virada foram muito positivas e bem maiores do que no ano retrasado, principalmente em relação a bolões com mais números, o que aumentam as chances de ganhar. “E com relação à arrecadação total, a caixa começou com R$ 550 milhões, depois passou para R$ 570 milhões e no final chegou quase a R$ 589 milhões, premiação recorde”, destacou.