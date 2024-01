A jovem de 29 anos, Laís Cristina Agostinho Xavier capotou o seu carro na rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do município de Presidente Alves, que fica a 56km de Bauru

publicado em 10/01/2024

Laís Cristina Agostinho Xavier, de apenas 29 anos, foi aluna de medicina da Unifev (Foto: Redes Sociais)

Fernanda Cipriano

Uma médica formada na terceira turma de medicina da Unifev morreu em um acidente terça-feira (9) pela manhã. A jovem de 29 anos, Laís Cristina Agostinho Xavier capotou o seu carro na rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do município de Presidente Alves, que fica a 56km de Bauru.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta de 5h50 da manhã, na altura do km 385 + 500 metros da rodovia. A médica havia saído de Lins e ia sentido Bauru, onde morava e trabalhava no Hospital Estadual, quando, por motivos que serão esclarecidos, ela perdeu o controle da direção e bateu contra uma canaleta de escoamento pluvial do canteiro central.

Com a batida, o carro chegou a capotar e parou no acostamento da pista de sentido oposto, depois de cruzar a faixa de rolamento da via. A vítima estava com seus animais de estimação no carro, dois carros e um cachorro, que também vieram a óbito.

De acordo com a Famesp, responsável pela gestão do HE, Laís havia finalizado a residência em Clínica Médica em fevereiro de 2023, no próprio hospital. A organização lamentou o falecimento. Seu velório aconteceu terça-feira (9), às 19h, na Funerária Santa Izabel, em Lins.