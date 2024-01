Marcos Scaldelai, escolheu um dos assuntos mais comentados pelo mundo corporativo no ano passado: 'A felicidade como pilar estratégico para o bem-estar dos colaboradores'

A felicidade no ambiente corporativo será discutida no dia 01 de fevereiro pelos principais nomes da área na atualidade (Foto: Divulgação)

Para abrir com força total a programação do LIDE Noroeste Paulista, o presidente do grupo, Marcos Scaldelai, escolheu um dos assuntos mais comentados pelo mundo corporativo no ano passado: “A felicidade como pilar estratégico para o bem-estar dos colaboradores”.

“Esse é um dos grandes desafios das empresas, principalmente, nesse mundo pós-pandemia em que vivemos. Justamente por isso, após várias reuniões com os integrantes dos nossos Comitês de Gestão, quisemos inovar - como sempre - e trazer essa pauta para discussão pela primeira vez, aqui na região. A ideia é explicar como as instituições estão trabalhando a felicidade dos funcionários com departamentos e equipes especialmente dedicados, bem como os atributos dos cargos e o escopo da função desses profissionais”, comenta.

E para conduzir o debate, Scaldelai convidou os principais nomes da área na atualidade: Denize Savi, Diretora de Felicidade da Chilli Beans; Lívia Azevedo, também Diretora de Felicidade da Heineken; e Vini Kitahara, Especialista de Felicidade Corporativa da Vinning.

O jantar-debate tem início a partir das 19h00, na AJORESP, a Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Noroeste Paulista.

LIDE Futuro

Quem também inicia o calendário 2024 são os integrantes do LIDE Futuro. O primeiro evento, marcado para o dia 30 de janeiro, é um Insights com Luís Galli.

Ele é fundador e CEO da Hublab, empresa de tecnologia que utiliza ciência de dados e inteligência artificial para digitalizar processos de vendas, marketing e suporte em canais como WhatsApp, Webchat, Facebook Messenger e Instagram.

Em março

E já no próximo mês, o LIDE Noroeste Paulista promete mais um encontro de grande importância para a região, com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, e do Presidente da Desenvolve SP, Ricardo Dias Brito.

Os detalhes serão divulgados em breve.