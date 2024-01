O evento, ocorrido em novembro do ano passado no Salão Paroquial, arrecadou expressivos R$30.812,00 destinados à Santa Casa de Votuporanga

publicado em 25/01/2024

A iniciativa contou com a participação da comunidade, com doadores, arrematadores, voluntários e aproximadamente 250 pessoas (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Cosmorama demonstrou mais uma vez sua solidariedade e união em prol da saúde local com a realização da segunda edição do leilão "União pela Vida". O evento, ocorrido em novembro do ano passado no Salão Paroquial, arrecadou R$30.812,00 destinados à Santa Casa de Votuporanga.

A iniciativa contou com a participação da comunidade, com doadores, arrematadores, voluntários e aproximadamente 250 pessoas, evidenciando o engajamento de Cosmorama na causa da saúde pública.

Anteontem, parte da comissão voluntária visitou a Santa Casa para oficializar a entrega dos recursos. O grupo foi composto por Nelson Narciso da Silveira Junior (Juninho Silveira), vice-prefeito; Renam Dias da Silveira, vereador; e Aparecida Gardini, secretária do Departamento de Saúde.

O diretor da Santa Casa, Adauto Mariola, e Rosemir Lopes (Milão), responsável pelo setor de Captação de Recursos, receberam a comitiva e expressaram a gratidão pela colaboração significativa da comunidade.

A secretária de Saúde, Aparecida Gardini, ressaltou o empenho da população em contribuir com o hospital. "O leilão 'União pela Vida' não foi apenas um evento beneficente, mas também uma celebração da solidariedade. A generosidade dos doadores e a participação ativa dos arrematadores demonstraram o impacto positivo que a comunidade pode ter quando se une por uma causa comum", afirmou.

Renam Dias da Silveira destacou a importância do hospital para a região e a necessidade contínua de apoio. "Fazemos eventos para colaborar porque dependemos muito dos atendimentos da Santa Casa. Queremos garantir que a instituição continue a prestar serviços com qualidade e humanização", frisou o vereador.

Rosemir Lopes (Milão) elogiou o comprometimento dos voluntários e a participação da comunidade no leilão. "Cosmorama é muito atuante, pensando em fazer o melhor para a nossa causa. Agradecemos os voluntários, os doadores, arrematadores e o público por prestigiarem a edição, nos ajudando a salvar vidas", acrescentou.