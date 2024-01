O jogo, que aconteceu no dia 10 de dezembro, foi marcado por uma atmosfera de alegria e confraternização

publicado em 10/01/2024

Os idealizadores do evento, Maykon Henrique Moreira da Silva e Marlon Henrique Moreira da Silva (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um gesto de solidariedade ganhou destaque em Parisi com a realização do primeiro jogo beneficente "Amigos Maykon e Amigos Marlon". O evento, que teve como objetivo principal beneficiar a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista, uniu futebol e generosidade em prol de uma causa nobre.

Os idealizadores do evento, Maykon Henrique Moreira da Silva e Marlon Henrique Moreira da Silva, conseguiram mobilizar mais de 40 participantes da comunidade para um dia de diversão e empatia. O jogo, que aconteceu no dia 10 de dezembro, foi marcado por uma atmosfera de alegria e confraternização, onde a população de Parisi se uniu para prestigiar a partida e, ao mesmo tempo, colaborar com o fornecimento de leite para a Santa Casa e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Maykon Henrique explicou a motivação por trás da iniciativa. "Todos nós precisamos da Santa Casa. Meu pai, Roberto Luiz da Silva, ficou internado na Instituição. Meu filho Nathan nasceu no Hospital e hoje tem dois anos e seis meses", compartilhou. Ele expressou sua gratidão pela participação massiva da comunidade e de patrocinadores, ressaltando a importância de unir esforços para apoiar instituições de saúde e famílias em situação de vulnerabilidade. "Ficamos emocionados ao ver tantas pessoas engajadas em fazer a diferença. A solidariedade é o que fortalece nossa comunidade", afirmou.

Os irmãos organizadores procuraram o Setor de Captação de Recursos da Instituição para intermediar as colaborações. Marlon Henrique destacou a satisfação com o resultado da ação. "Estamos muito felizes com o impacto positivo que podemos gerar na vida das pessoas que mais precisam", declarou.

O leite arrecadado será destinado ao Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, que fornece diariamente 1.700 refeições a pacientes e seus acompanhantes. Rosemir Lopes, conhecido como Milão e responsável pela Captação de Recursos, expressou sua gratidão pelo gesto solidário.