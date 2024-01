O vídeo em questão fazia conexões infundadas entre o parlamentar e um empresário investigado pela Polícia Federal na Operação Beirute, deflagrada em 2014

publicado em 09/01/2024

O deputado estadual Itamar Borges tomou uma atitude firme contra a disseminação de informações falsas ao registrar um Boletim de Ocorrência na última sexta-feira. Uma "fake news" relacionada ao político voltou a circular nas redes sociais, envolvendo-o em um vídeo datado de 2017. O vídeo em questão fazia conexões infundadas entre o parlamentar e um empresário investigado pela Polícia Federal na Operação Beirute, deflagrada em 2014.

Durante a investigação ocorrida em 2014, não foi comprovada qualquer ligação entre o deputado Itamar Borges e o empresário. Além disso, o parlamentar não foi indiciado no decorrer do processo – o esclarecimento é fundamental para desmistificar a tentativa de associação do deputado a irregularidades.

Diante da recorrência da "fake news", o deputado decidiu agir legalmente e registrou o Boletim de Ocorrência. As autoridades responsáveis pela investigação desse tipo de desinformação serão a Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo-SP. A intenção é identificar os responsáveis pela produção e disseminação do vídeo, visando coibir a propagação de informações inverídicas.

A iniciativa de buscar a responsabilização dos envolvidos na criação e compartilhamento da "fake news" reforça a necessidade de combater ativamente a desinformação que pode prejudicar a reputação de figuras públicas.