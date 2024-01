O investimento do governo estadual nesse projeto será de R$ 202 milhões, sendo escolhidas as propostas de menor valor

publicado em 26/01/2024

O edital para a contratação dos radares estará disponível para consulta no site do DER-SP (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Governo do Estado de São Paulo abrirá um edital para a contratação dos novos radares de controle de velocidade em 2024 para as rodovias estaduais. Dentre esses, 536 serão equipamentos inteligentes capazes de realizar a leitura automática das placas dos veículos e transmitir informações em tempo real para o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

O edital para a contratação dos radares, bem como dos serviços de fiscalização e controle de velocidade, estará disponível para consulta no site do DER-SP a partir de 26 de fevereiro (número 145/2023). O investimento do governo estadual nesse projeto será de R$ 202 milhões, sendo escolhidas as propostas de menor valor.