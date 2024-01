Além disso, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento

publicado em 26/01/2024

Região pode ser novamente castigada por chuvas fortes; o último temporal castigou Valentim Gentil com alagamentos e estragos (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) emitiu ontem um novo alerta para a passagem de uma frente fria, que criará condições para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em Votuporanga e todo Estado de São Paulo. Além disso, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento.

Para a região de Votuporanga até São José do Rio Preto, são esperados acumulados de até 60mm de chuva. Devido acumulados elevados em um curto espaço de tempo, ressalta-se a importância de atenção às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

Diante deste cenário, a Defesa Civil alerta para que todos fiquem atentos às recomendações como evitar áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. Em caso de queda de fios da rede elétrica na via não saia do veículo e não se aproxime do local.