publicado em 17/01/2024

As novas estatísticas do Infosiga-SP apontam queda de 6,4% no número de óbitos em acidentes envolvendo automóveis (Foto: A Cidade)

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo de São Paulo coordenado pelo Detran-SP e gerenciado pelo programa Respeito à Vida, o Estado de São Paulo registrou uma queda de 1,5% no número de óbitos no trânsito em relação a 2022. Foram 5.420 óbitos de janeiro a dezembro do ano passado, contra 5.500 óbitos no mesmo período de 2022.

Entre os últimos indicadores, os destaques vão para as quedas de óbitos dos modais automóveis, bicicletas e pedestres no ano de 2023, em comparação com 2022. No caso dos automóveis, a redução é de 6,4% no período – de 1.320 óbitos em 2022 para 1.236 em 2023. Ciclistas seguem como o grupo com a segunda maior redução nos índices - 352 fatalidades em 2023, contra 369 em 2022 – números 4,6% menores recentemente. Por fim, o modal pedestres teve uma redução de óbitos no trânsito de 2,9% - de 1.270 óbitos em 2022; 1.233 óbitos no ano passado.

As motocicletas continuam sendo o modal com maior índice de mortalidade no trânsito estadual. Óbitos em sinistros envolvendo motocicletas registraram aumento de 5,1% no fechamento de 2023. Foram 2.145 casos em 2022, número que evoluiu para 2.254 no ano passado.

Das 16 regiões administrativas do Estado, nove apresentaram redução nos índices de mortalidade no trânsito em 2023, na comparação com 2022. Destaque para as regiões Central (redução de 19%) e Registro (menos 32% óbitos no trânsito). Outras seis regiões tiveram aumento nas ocorrências fatais no trânsito no acumulado do ano passado: Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos, Santos, Marília, Barretos e Presidente Prudente.

Entre janeiro e dezembro de 2023, foram registrados ainda 194.333 acidentes com vítimas não fatais em todo o Estado - um aumento de 8,7% na comparação com o mesmo período de 2022 (178.726 ocorrências do tipo).

Sobre o Respeito à Vida

Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, o Respeito à Vida, um dos maiores programas de redução aos sinistros de trânsito do Brasil, atua como articulador de ações com foco na redução de sinistros de trânsito. Gerido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, por meio do Detran-SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.

Só neste ano, já foram investidos mais de R$ 302 milhões, oriundos das multas de trânsito, em iniciativas voltadas à prevenção de ocorrências e à sinalização em municípios paulistas. O programa também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. Mobiliza a sociedade civil em torno de temáticas relacionadas à preservação de vidas no trânsito, por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, romove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.