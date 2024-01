São 121 vagas disponíveis para cursos realizados entre os períodos da manhã, tarde e noite, a depender da escolha feita

publicado em 18/01/2024

Escola Municipal de Artes da Prefeitura: vagas abertas para cursos gratuitos de música, artesanato e teatro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Que tal iniciar 2024 fazendo um curso de artes? Então, o momento é agora! A partir do dia 22 de janeiro a Escola Municipal de Artes "João Cornachione – Oscarito", da Prefeitura de Votuporanga, estará com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos a serem ministrados no primeiro semestre deste ano. São 121 vagas disponíveis para cursos realizados entre os períodos da manhã, tarde e noite, a depender da escolha feita.

As inscrições seguem até o dia 16 de fevereiro e só podem ser feitas de forma presencial na própria Escola de Artes, localizada na rua São Paulo, número 3.546 (Patrimônio Novo), anexa à Concha Acústica.

As aulas estão previstas para começarem no dia 19 de fevereiro, contendo as seguintes opções de cursos: violão, violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, iniciação musical (flauta doce), clarinete, percussão popular, artesanato e teatro.