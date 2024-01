Nomeação foi divulgada pela Prefeitura de Votuporanga, que estuda a possibilidade de realizar concurso neste ano

publicado em 17/01/2024

A Prefeitura de Votuporanga nomeou aprovados em concursos públicos (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

O dia de ontem começou com boas notícias para 70 pessoas aprovadas em concursos públicos da Prefeitura Municipal de Votuporanga e que foram nomeadas para assumirem seus cargos.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município. Em um dos editais, foi convocada uma pessoa para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB II) – Educação Física. O concurso foi realizado em junho de 2019. Também foram chamadas pessoas para os cargos de provimento efetivo de Educador Infantil, PEB I, PEB II – AEE e PEB II – Educação Especial, que prestaram concurso em novembro de 2022. Em outra publicação, a nomeação é para aprovados em concurso público para o cargo de efetivo de Agente Operacional VII – Direção Veicular, do concurso feito em julho de 2023.

Também foram nomeados os aprovados em concurso público para os cargos de provimento efetivo de Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I e Técnico em Educação I – Inspetoria de Alunos, da seleção feita em julho do ano passado.

Outro edital confirma a nomeação dos aprovados em concurso público para o cargo de provimento efetivo de Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, de mais um concurso realizado em julho de 2023.

Em todo o ano passado, mais de 300 pessoas aprovadas em concursos públicos da Prefeitura foram convocadas e efetivadas, fortalecendo o corpo funcional da Administração Municipal.

A quantidade exata é de 302 convocações. Além disso, a gestão municipal contratou, por meio de processo seletivo, 175 profissionais em 2023. Esses colaboradores foram destinados a funções específicas mediante contratos de prazos determinados, ampliando a atuação do município em áreas estratégicas.

Atualmente o total de servidores ativos na Prefeitura de Votuporanga atinge 2.510. Desse contingente, 2.296 são efetivos, representando expressivos 91,33% do quadro de pessoal. Os demais 8,67% se distribuem entre 218 contratados, dos quais 177 são temporários selecionados por processo seletivo, 26 ocupam cargos em comissão, e 15 são agentes políticos.