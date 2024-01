A notícia sobre a possível transação foi antecipada pelo A Cidade em dezembro do ano passado, na coluna Anote Aí, mas até então não havia um posicionamento oficial da cooperativa médica

publicado em 24/01/2024

A diretoria da Unimed de Votuporanga confirmou as negociações para a incorporação dos usuários da cidade pela Unimed de Rio Preto (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A diretoria da Unimed de Votuporanga, comandada hoje pelo médico Osmar Alécio Dan, confirmou ontem que existem negociações para a venda da carteira de beneficiários da instituição para a Unimed Rio Preto. A notícia sobre a possível transação foi antecipada pelo A Cidade em dezembro do ano passado, na coluna Anote Aí, mas até então não havia um posicionamento oficial da cooperativa médica.

No último final de semana, porém, uma assembleia convocada pela Unimed de Rio Preto, para o próximo dia 31, revelou detalhes das negociações, que até então corriam em sigilo. No encontro, os cooperados deverão votar pela aquisição, ou não, da carteira de beneficiários, Custo Operacional e Intercâmbio da Unimed de Votuporanga, além de três imóveis: o Hospital da Unimed (antiga Casa de Saúde), o prédio que abriga o departamento de vendas, na rua Sergipe e a sede administrativa, na rua Rio de Janeiro.

Diante da convocação para assembleia, o A Cidade procurou a Unimed de Votuporanga e questionou sua diretoria sobre a transação, bem como os motivos que levaram os cooperados a decidirem pela venda e se haverá alteração no atendimento aos usuários do município. Em nota, confirmou as negociações, porém, disse que ainda é cedo para dar mais informações.