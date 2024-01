Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo órgão; na região, cidade perdeu apenas para Rio Preto em número de recursos

publicado em 26/01/2024

Em Votuporanga os recursos custearam investimentos privados e públicos, dentre eles a iluminação da arena Plínio Marin (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A quantidade de verbas liberadas pela Desenvolve SP para a região somou a quantia de R$ 46 milhões em 2023, um salto de 137% em relação ao ano anterior, quando foram feitos empréstimos que chegam a R$ 19,45 milhões. Só em Votuporanga, a agência de fomento do governo paulista, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, injetou quase R$ 9 milhões durante os últimos 12 meses.

Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pelo órgão. Na região, o número de novas operações foi de 80, 53,8% acima das 52 de 2022. A maior parte (R$ 35,35 milhões) dos recursos liberados teve como destino projetos de investimento, demonstrando a confiança dos gestores públicos e empresários na Desenvolve SP, como apoiadora de bons projetos, sobretudo nas áreas de sustentabilidade, inovação e energias renováveis.

“A Desenvolve SP é uma instituição estratégica do Estado de São Paulo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento. Por isso, em 2024 atuaremos em parceria com instituições que nos ajudarão a ampliar a liberação de crédito, em especial para aquele empreendedor que quer expandir e modernizar seu negócio. Já na esfera pública, a prioridade será atender gestores municipais que tenham o objetivo de investir no desenvolvimento sustentável de suas cidades”, afirma Gustavo Melo, diretor da área de Negócios e Fomento da agência.

Os outros R$ 10,73 milhões foram para capital de giro (23,3%), fundamental para manter a saúde financeira dos empresários, empregos e renda. O setor de serviços concentrou, sozinho, R$ 9,5 milhões (capital de giro).

Maior cidade do Noroeste Paulista, São José do Rio Preto ficou com a maior fatia do total de recursos liberados para a região, R$ 15,8 milhões. Parte desse desempenho se deve à liberação de R$ 12 milhões em um grande projeto público para obras de infraestrutura na cidade, que inclui recuperação de vias e readequação de sinalização de trânsito.

Impulsionada por obras diversas, entre elas a nova iluminação da arena Plínio Marin, a cidade de Votuporanga teve o segundo maior volume de recursos liberados pela Desenvolve SP na região, R$ 8,9 milhões.

O volume de operações de crédito da Desenvolve SP no estado no ano passado avançou 38% em relação ao ano anterior, saltando de R$ 735,7 milhões em 2022 para R$ 1,012 bilhão em 2023. Os recursos beneficiaram 256 municípios paulistas, impactando positivamente a geração de emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável.