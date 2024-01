Reinaldo e Wartão possuem laços de amizade, já que Wartão exerce a presidência da Liga Votuporanguense de Futebol.

publicado em 16/01/2024

(Foto: A Cidade)

A noite do último sábado (13) foi marcada pela inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin e contou com a presença de personalidades importantes do meio futebolístico, políticos e lideranças importantes de Votuporanga.

No aeroporto de Votuporanga, Mega, acompanhado do ex-vereador Walter José dos Santos, conhecido por Wartão, recepcionaram o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e Mauro Silva, o tetracampeão pela seleção brasileira de futebol e atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.

Reinaldo e Wartão possuem laços de amizade, já que Wartão exerce a presidência da Liga Votuporanguense de Futebol.

A encontro caloroso aconteceu no saguão do aeroporto, onde o empresário Mega, acompanhado de sua esposa Léia, do ex-vereador Wartão e do comerciante Christian Nakabashi recepcionaram as autoridades. Após a recepção, todos se dirigiram para o evento da noite de inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin.

“Para mim um imenso prazer em recepcionar tais autoridades e poder dialogar sobre futebol e o poder que o esporte mais popular do mundo tem de exercer em nossa cidade. Além do futebol profissional, é preciso ter um olhar pelo futebol amador que deve ser um instrumento na formação de atletas, revelando novos talentos e afastando do mundo das drogas nossas crianças, adolescentes e jovens, sejam meninos ou meninas. Quem sabe daqui de Votuporanga não surja um novo Mauro Silva”, disse Mega.

O encontro foi rápido devido ao compromisso de Reinaldo e Mauro Silva na Arena Plínio Marin, uma coletiva de imprensa pouco depois.

“Nossa amizade e diálogo com a FPF é de longa data e já renderam muitos benefícios para o futebol de Votuporanga. Em 2024 à frente da Liga Votuporanguense de Futebol e com apoio de empresários como o amigo Mega, estaremos em evidência na realização de campeonatos amadores na cidade para fomentar o esporte na cidade. Agradeço ao amigo Reinaldo pela amizade e a atenção de sempre. Fomos ao aeroporto a convite do presidente Reinaldo e aproveitei a oportunidade para apresentar meu amigo Dalbert Mega que tem um objetivo em comum com o esporte amador”, disse Wartão.