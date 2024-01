Questões relacionadas a transações bancárias, atendimento ao cliente e serviços específicos foram os pontos mais recorrentes nas reclamações registradas no Procon

publicado em 16/01/2024

Fernanda Cipriano

Os votuporanguenses que buscaram o Procon para registrar suas reclamações ao longo de 2023 trouxeram à tona suas insatisfações, e, predominantemente, as queixas se concentraram nos serviços bancários. O A Cidade realizou uma análise das reclamações registradas e apresenta agora as cinco empresas mais mencionadas, segundo lista divulgada pela instituição no Diário Oficial do Município, onde está em destaque as áreas de maior atrito entre consumidores e prestadores de serviços.

Os bancos lideram o 'Top 5' das empresas mais reclamadas, indicando que os serviços financeiros foram os principais protagonistas das insatisfações dos consumidores votuporanguenses no último ano. Questões relacionadas a transações bancárias, atendimento ao cliente e serviços específicos foram os pontos mais recorrentes nas reclamações registradas no Procon.

O A Cidade buscou a posição oficial de todas as empresas listadas, enviando solicitações de esclarecimento sobre as reclamações registradas. No entanto, até o momento desta publicação, apenas a Bradesco e a Magalu haviam respondido às nossas solicitações.

A Magalu em nota oficial enviada a redação informou que reforça o seu compromisso com a excelência no atendimento. “O Magalu, empresa há mais de 60 anos no mercado varejista, reforça seu compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. A companhia se destaca, não somente no setor que atua, mas em diversos outros da economia, com um dos maiores índices de solução em portais como Ranking Sindec (PROCONs), consumidor.gov.br e Reclame Aqui - o que demonstra seu total compromisso com os consumidores. A companhia destaca ainda que o volume de reclamações do ranking é absoluto, o que gera distorções de acordo com o porte das empresas nele citadas”, diz a nota.

Já o Banco Bradesco, a campeã de reclamações em Votuporanga, disse que tem acompanhado todas as solicitações. “O Bradesco acompanha constantemente as manifestações e realiza um intenso trabalho no encaminhamento de soluções. Reduzir os índices de reclamação é um foco permanente do Banco. Todos os apontamentos são assistidos de perto pela Ouvidoria. O objetivo é oferecer sempre qualidade no atendimento a todos os clientes e usuários dos produtos e serviços. O Bradesco tem uma posição de respeito absoluto ao cliente e aos seus interesses”, relatou a empresa por meio de nota.

1. Banco Bradesco S/A

- Reclamações: 46



2. Claro S/A

- Reclamações: 42



3. Magazine Luiza S/A

- Reclamações: 23



4. Banco Santander S/A

- Reclamações: 23



5. Banco BMG S/A

- Reclamações: 26