O evento será realizado no dia 1º de fevereiro, às 8h, na sede da Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua São Paulo nº 3.741

publicado em 23/01/2024

Secretaria de Direitos Humanos e Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra realizam o "1º Seminário da Não Violência" dia 1º de fevereiro, às 8h; evento conta com o apoio da Câmara Municipal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o objetivo de promover a cultura de paz, respeito, empatia, tolerância e cooperação, a Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN) realizam o "1º Seminário da Não Violência". O evento será realizado no dia 1º de fevereiro, às 8h, na sede da Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua São Paulo nº 3.741 (Centro) e o telefone para mais informações é o (17) 3422-2770 ou pelo e-mail direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br.

O evento é totalmente gratuito e haverá entrega de certificados. O seminário conta ainda com o apoio da Escola do Legislativo "Dr. Roberto de Lima Campos" da Câmara Municipal de Votuporanga.

O tema do seminário é "Comunicação não violenta: o que é, benefícios e como praticar", que será ministrado pelo coordenador pedagógico do Senac Votuporanga, Edel Barboza. Também ministra palestra o capitão da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete, com o tema "Conscientização e prevenção: iniciativas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos".

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca que será trabalhada uma temática totalmente voltada a um assunto atual: a comunicação não violenta. "Para quem não sabe ou não ouviu falar, a comunicação não violenta é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência, e que aposta no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos. Tem como referência as resistências não violentas promovidas por dois grandes nomes históricos, Martin Luther King e Gandhi", falou.