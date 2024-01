Vanessa Aparecida Meatto, da cidade de Cosmorama, foi a grande sortuda das premiações promovidas pela Associação

publicado em 05/01/2024

Vanessa Aparecida Meatto, cliente do Supermercados Porecatu, foi a grande sortuda das premiações promovidas pela Associação (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Uma moradora de Cosmorama foi a grande sortuda que faturou um carro GM/Onix 0km da campanha “Meu Sonho de Natal – Você de carro novo com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e a Apravel Chevrolet”. O sorteio aconteceu ontem pela manhã, na Concha Acústica de Votuporanga.

Vanessa Aparecida Meatto, de Cosmorama, consumiu durante o período da campanha de Natal, dos dias 1 a 31 de dezembro, na rede de supermercados Porecatu e foi a grande ganhadora dessa promoção do comércio votuporanguense. O Chevrolet Onix 0km, ano 2023 e modelo 2024, avaliado em R$ 80.697,85.

Além da grande contemplada do dia, outras 10 pessoas que realizaram compras no comércio de Votuporanga R$ 1 mil. Confira: Daniela Nascimento, de Votuporanga, cliente da Só Colchões; Nelson Gomes Pereira, de Ouroeste, que comprou na Pinheiral; Beatriz Máximo Alves, que consumiu no Porecatu, loja 3; Darci Polizeli, cliente da Andreline.

Além de Karina Nunes de Freitas, de Votuporanga, que comprou na A Ideal Calçados; Aparecida Fátima Rangel Dias, de Nhandeara, que gastou na Casa da Sogra; Maria Florinda Munhoz, de Votuporanga, moradora de Santa Cruz; Maria Cristina Neves, de Votuporanga, que gastou no Santa Cruz; Irani Aparecida de Oliveira Rocha, cliente da Ideal; Paulo César Nicolete, de Votuporanga, que fez suas compras na Tairacar.

O presidente da Associação Comercial, Glauco Ventura, relatou que o momento é sempre de confraternização e logo após falar com a ganhadora do prêmio, ele concedeu entrevista ao A Cidade.

“É uma delícia esse momento, a gente acabou de ligar para a ganhadora, a pessoa fica sem palavras né porque a gente preenche o cupom sempre com esperança mas no fundo é uma grande surpresa né? Você começar 2024 com carro 0 km, é algo fantástico. Nós temos também os dez vale compras né e você ter mil reais para comprar no comércio da cidade é uma delícia, eu que assino os cheques lá vejo quantas empresas são contempladas com o prêmio desse, a pessoa ganha e gasta no comércio todinho então é um prêmio muito bacana também é um momento feliz alegre você sortear uma pessoa que acreditou que preencheu o cupom você prestigiar também a empresa que participa da campanha que tá junto com a gente é um momento simplesmente maravilhoso é para começar o 2024 realmente com o pé direito”, disse ele em entrevista.