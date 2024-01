Serão sorteados cinco prêmios principais e outros brindes; valor arrecadado será destinado ao projeto dos Bombeiros

publicado em 19/01/2024

Paróquia Santa Luzia levanta recursos para o projeto do Corpo de Bombeiros (Foto: Diocese de Votuporanga)

Daniel Marques

A Paróquia de Santa Luzia, em Votuporanga, está promovendo o Chá de Santa Luzia, um evento que promete unir fé, diversão e solidariedade. Marcado para a tarde de 17 de março (domingo), com início às 14h, o encontro será realizado no Salão de Eventos da Paróquia.

Os participantes poderão desfrutar de uma tarde especial por um ingresso no valor de R$ 50, que inclui comidas e bebidas. Além disso, cinco sortudos terão a chance de levar para casa os prêmios: uma TV de 32 polegadas, uma poltrona, uma air fryer, uma imagem de Santa Luzia e um jogo de panelas Tramontina. Durante o evento, serão sorteados diversos brindes, garantindo que muitos participantes tenham a oportunidade de serem agraciados.

O pároco da Paróquia Santa Luzia, padre Roberto Bocalete, ressalta que todos os recursos arrecadados no Chá de Santa Luzia serão destinados ao projeto do Corpo de Bombeiros, orçado em aproximadamente R$ 200 mil. Ele destaca a importância da participação da comunidade, enfatizando que o evento não apenas proporcionará momentos de alegria e confraternização, mas também contribuirá para a realização de trabalhos essenciais na Paróquia.

O padre fez um convite a toda a população de Votuporanga para prestigiar essa tarde solidária. Ao participar do Chá de Santa Luzia, as pessoas estarão não apenas auxiliando nos projetos da Paróquia, mas também concorrendo a prêmios especiais, tornando a experiência ainda mais gratificante.

Biz

Também com o objetivo de angariar recursos financeiros para o projeto do Corpo de Bombeiros da Paróquia Santa Luzia e da Capela de Santos Reis, a igreja realiza a campanha “Minha Biz”, que sorteará uma motocicleta Honda Biz zero quilômetro, ano 2023, modelo 2024, com capacete e tanque cheio.

Participar da campanha é fácil: basta adquirir um número da rifa por R$ 10. Além de concorrer a uma motocicleta nova, os participantes estarão contribuindo diretamente para a realização desses projetos que beneficiarão a comunidade. O veículo foi doado à Paróquia por um grupo de paroquianos da Santa Luzia.