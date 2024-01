A primeira edição do festival votuporanguense acontece 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024, em Votuporanga, às margens da Euclides da Cunha

publicado em 04/01/2024

A festa acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024, em Votuporanga (Foto: Divulgação/Play Votu)

Fernanda Cipriano

Passadas as comemorações de Natal e Ano Novo, os votuporanguenses já entram em uma nova atmosfera festiva, isso porque dizem que o ano só começa depois do Carnaval. É nesse espírito, que o Play Votu Festival entra em contagem regressiva para o início de sua primeira edição em Votuporanga.

A festa acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2024, na cidade. A organização promete uma megaestrutura, que será montada em uma área que fica na Avenida José Marão Filho, próximo ao Lions Clube de Votuporanga. Um lugar amplo, com vista privilegiada e de fácil acesso, às margens da rodovia Euclides da Cunha. A área de 5 mil metros conta com capacidade para 10 mil foliões.

As atrações já estão confirmadas e prometem agitar Votuporanga e toda a região. A cidade receberá Inimigos da HP, A Zorra, Lauana Prado, Babado Novo, Guilherme e Benuto, Dubdogz e Mc Pedrinho, talentos da música nacional para todos os estilos e gostos no carnaval de Votuporanga.

Atrações

Com mais de duas décadas de estrada, o grupo Inimigos da HP é um dos nomes mais expressivos e festivos do cenário atual do pagode. O nome da banda é uma brincadeira em homenagem à famosa calculadora (HP), uma das principais ferramentas de trabalho para os engenheiros. Como a maioria dos integrantes exercia essa profissão, quando estavam se divertindo fazendo um som, eles se consideravam inimigos da calculadora e então fizeram dessa brincadeira a banda Inimigos da HP. Entre os principais sucessos estão “Toca Um Samba Aí”, “Bons Momentos”, “Musa da Praia” e “Nosso Filme”.

Comandada pelo vocalista baiano Léo Cavalcanti, a banda A Zorra veio conquistando seu espaço no cenário musical ao longo de décadas, principalmente no Carnaval de Salvador e nas principais micaretas pelo Brasil afora. A canção que destacou a banda foi “Solteiro em Salvador”. Outras músicas conhecidas de trabalho do grupo são “Axezeiro”, “Love Love”, “Só Você” e “Saudade vai bater”. O grupo estará de volta a Votuporanga e promete não deixar ninguém parado durante a primeira edição do Play Votu Festival.

Com mais de 17 anos de carreira, Lauana Prado se apresenta em todo o Brasil inspirada no último trabalho que é o audiovisual, “Ao Vivo em Brasília”, lançado este ano. A cantora fez show recentemente no palco principal da Festa de Peão de Barretos e se prepara para viajar o país afora com o projeto “Raiz”, que traz regravações de sucessos da música brasileira com o toque da artista e compositora. Cantando seus grandes hits com irreverência e personalidade, Lauana Prado é um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade. A cantora já emplacou sucessos como “Cobaia”, “Zap”, “Wisky Vagabundo”, “Chorada”, “Beijo Fuleiro” e a canção “Desandei”, que conta com a participação da dupla Guilherme & Benuto.

Há mais duas décadas de estrada, a banda baiana é liderada pela vocalista Mari Antunes. Ela chegou ao grupo de axé music em 2012, e conquistou fãs por todo o Brasil. Não é à toa que ultrapassa a marca de um milhão de seguidores no Instagram. São 10 anos comandando a banda que se mantém em destaque no cenário musical, principalmente quando o assunto é Carnaval. O grupo ganhou repercussão em todo o Brasil por conta dos sucessos como “Eu Fico”, “Safado, Cachorro, Sem-Vergonha”, “Bola de Sabão”, “Insolação do Coração”, “Doce Paixão”, “Embala”, “Descidinha”, “Arrastando o Short” e “Pode Entrar”.

O primeiro trabalho dos sertanejos Guilherme e Benuto foi “Amando, Bebendo e Sofrendo”. Já em 2020 lançaram o segundo projeto, o DVD “Drive-in 360”, que conquistou espaço no universo sertanejo com mais de 638 milhões de execuções nas plataformas, fixando o nome da dupla nas paradas. Atualmente os irmãos alcançam mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Entre os sucessos da dupla estão: “Amando, bebendo e Sofrendo”, “Pulei na Piscina”, “Sigilo”, “Drive in”, “Você Não é de Bar”, “Camisa Preta”, “Mesa Falsa”, “Haja Colírio” com participação da dupla Hugo & Guilherme, “Esse B.O é meu” com Matheus & Kauan, “Duas três”, com Ana Castela, “Manda um oi”, em parceria com a Simone Mendes, e “Milionário” com Wesley Safadão.

O Dubdogz, duo formado pelos gêmeos Lucas e Marcos Ruback coleciona passagens pelos maiores festivais do mundo, como Tomorrowland Bélgica e Brasil, EDC Orlando e México, Ushuaïa Ibiza, Rock in Rio, Lollapalooza. Já trabalharam em colaboração e remixaram alguns dos maiores nomes do pop e da música eletrônica mundial, como David Guetta, Tiësto, Steve Angello, Black Eyed Peas, Shakira, P!NK e Nile Rodgers. “Infinity” é um hit mundial e já passou dos 126 milhões de streams no Spotify. Seu remix Stromae “Alors on Danse” também passou da casa dos 100 milhões, enquanto alguns lançamentos feitos por sua própria gravadora, Chorou Records, ultrapassam os 50 milhões de execuções, como “Everybody Wants to Party”.