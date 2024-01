Com abrangência nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Fernandópolis e Araraquara, a unidade destacou suas atividades voltadas para a preservação ambiental e a segurança da população

publicado em 15/01/2024

No decorrer do último ano, os policiais do 4º BPAmb realizaram a apreensão de 122 armas de fogo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), com sede em São José do Rio Preto, apresentou hoje o balanço anual dos trabalhos realizados ao longo de 2023. Com abrangência nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Fernandópolis e Araraquara, a unidade destacou suas atividades voltadas para a preservação ambiental e a segurança da população.

No decorrer do último ano, os policiais do 4º BPAmb realizaram a apreensão de 122 armas de fogo, um indicativo do comprometimento da instituição na promoção da segurança na região. Além disso, foram elaborados 5.049 Autos de Infração, visando coibir atividades que desrespeitem as normas ambientais.

Um número impressionante de 17.279 ocorrências foi atendido pela unidade ao longo do ano, evidenciando a ampla atuação do Batalhão em situações diversas. A fiscalização de 6.144 propriedades resultou na aplicação de multas que ultrapassam a marca dos R$ 57 milhões, um esforço conjunto para coibir práticas prejudiciais ao meio ambiente.

O 4º BPAmb também trabalhou com recebimento e apuração de denúncias, atendendo a 10.700 delas ao longo do ano. Esse aspecto destaca a participação ativa da comunidade na preservação ambiental, contando com a parceria da polícia para investigar e combater crimes ambientais.

O Batalhão, que responde por uma extensão de 65.797 km², com 189 municípios, conta com quatro Companhias Operacionais, oito Pelotões e doze Bases Operacionais de Policiamento Ambiental, distribuídas estrategicamente nos municípios de São José do Rio Preto, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto, Novo Horizonte, Catanduva, José Bonifácio, Votuporanga, Nhandeara, Santa Fé do Sul, Jales, Araraquara, Jaboticabal, São Carlos, Bebedouro, Orlândia, Ituverava, Santa Rita do Passa Quatro, Barretos e Ibitinga, totalizando 25 OPMs, incluindo a sede da Unidade.