A comunidade está convidada a participar da tradicional quermesse que acontecerá no dia 17 de fevereiro, a partir das 20h, no Centro Pastoral da Aparecida.

publicado em 16/01/2024

A comunidade está convidada a participar da tradicional quermesse que acontecerá no dia 17 de fevereiro, a partir das 20h (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A AVCC (Associação de Voluntários no Combate ao Câncer) de Fernandópolis, fundada em 4 de fevereiro de 1998, irá celebrar seu 26º aniversário com uma festividade marcada pela solidariedade e tradição. A comunidade está convidada a participar da tradicional quermesse que acontecerá no dia 17 de fevereiro, a partir das 20h, no Centro Pastoral da Aparecida.

A quermesse, organizada pelos voluntários e colaboradores da AVCC, visa arrecadar recursos para apoiar as atividades da entidade no combate ao câncer. Para isso, está em andamento uma campanha para a compra de 400 frangos, que serão comercializados durante o evento.

Cada frango, direto do frigorífico, está sendo vendido por R$ 22. Os interessados em contribuir podem realizar doações por meio de PIX para o CNPJ da AVCC: 02765157000133.

O cardápio da quermesse promete satisfazer todos os paladares, incluindo opções como frango assado, frango à passarinho, pastel, batata, leitoa e kafta, além de diversas opções de bebidas, como água, cervejas e refrigerantes.

Os convites para participar da quermesse estão à venda por R$ 35 e incluem um frango assado e uma cartela de bingo, proporcionando aos participantes a chance de concorrer a prêmios em dinheiro, com valores que chegam até R$1,5 mil.

O presidente da AVCC, Cidinho Toneloti, destacou a importância da participação da comunidade nesse evento solidário para Fernandópolis. "Será uma noite repleta de alegria, música, comida deliciosa e, acima de tudo, solidariedade. Contamos com o apoio de todos para tornar esta quermesse um sucesso e contribuir para o trabalho valioso da AVCC. Juntos, podemos fazer a diferença na luta contra o câncer", disse.