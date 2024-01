O evento é realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com um grupo de artesãos locais

publicado em 10/01/2024

A feira é realizada todo segundo sábado do mês, aproveitando a movimentação da região central (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O ano é novo, mas a tradição continua, como de costume, o segundo sábado do mês é dia de Feira do Artesanato na Concha Acústica. Mais uma oportunidade para a população prestigiar os trabalhos de nossos artesãos locais. Anota aí, neste sábado (13), das 9h às 16h.

O evento, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com um grupo de artesãos locais, promove a divulgação desses artistas que expõem seus mais variados tipos de trabalho e alimentação artesanais, ampliando as oportunidades no setor cultural e turístico do município. A feira é realizada todo segundo sábado do mês, aproveitando a movimentação da região central através da abertura do comércio atendendo até às 18h.

Parque da Artes