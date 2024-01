Semana segue até o próximo dia 1º de fevereiro com atividades culturais, palestras, mesas-redondas e encontros com os novos cenários na educação

publicado em 24/01/2024

O Centro Universitário de Votuporanga realiza uma recepção especial para os estudantes (Foto: Unifev)

Na última segunda-feira (22), a Unifev, por meio do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento (Nadd) deu início ao Acolhe Acadêmico, evento desenvolvido para enriquecer o corpo docente com uma programação diversificada e repleta de insights para os desafios do novo ano letivo. O evento foi realizado na Quadra Poliesportiva da Cidade Universitária.

Com a agenda que se estende até o dia 1º de fevereiro, o Acolhe Acadêmico proporciona atividades culturais, palestras, mesas-redondas e encontros, abordando temas necessários para os novos cenários na educação. Entre eles, destacam-se inclusão no Ensino Superior, a presença da inteligência artificial na educação e seu impacto no trabalho docente.

A noite de abertura foi marcada por um café de boas-vindas e pelas interpretações musicais do músico Márcio Zarsi. Todas as atividades culturais durante o Acolhe Acadêmico contam com a parceria Núcleo de Cultura e Arte.

Destacando-se na programação do primeiro dia, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial, resultado da colaboração entre Unifev e Sebrae, proporcionou uma atividade formativa na primeira noite, ministrada pelo Me. Francisco Marques.

O Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, expressou sua confiança no evento, ressaltando a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento acadêmico. “O Acolhe é uma fonte valiosa de conhecimento e fortalecimento para a comunidade acadêmica da Unifev. Com uma programação repleta de atividades enriquecedoras, os docentes certamente sairão desse encontro revigorados e preparados para os desafios educacionais que estão por vir”.