Não houve registro de feridos

publicado em 22/01/2024

O veículo, que transportava caixas com garrafas de óleo de cozinha, tombou no local, e o carregamento caiu ao longo do trecho (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Na manhã desta segunda-feira (22), um acidente com um caminhão causou a interdição da alça de acesso entre a rodovia Washington Luís e a BR-153, em São José do Rio Preto. O veículo, que transportava caixas com garrafas de óleo de cozinha, tombou no local, e o carregamento caiu ao longo do trecho. Não houve registro de feridos.

O acidente mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, que atenderam à ocorrência. Devido ao tombamento do caminhão e à presença de carga espalhada na pista, a rodovia precisou ser interditada.