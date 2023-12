Artista, que faz dupla com Neto, fez vídeo com atualizações do caso e revelou resultado dos exames realizados pelo amigo no hospital.

publicado em 06/12/2023

Após sofrer um grave acidente de carro, o cantor Zé Neto passará 24 horas em observação na UTI. A informação foi dada por Cristiano, sua dupla, nas redes sociais.

“Passando para dar notícias boas. Todos os exames foram concluídos, não tem nada grave", adiantou Cristiano.

O cantor deu detalhes do estado de saúde do amigo. "O Zé fraturou três costelas, teve um corte no braço, vai passar por um procedimento cirúrgico para suturar o braço. Ele vai ficar 24 horas na UTI em observação total. Está tudo em perfeito estado. É so recuperação do trauma", disse.

A dupla de Zé Neto ainda fez questão de agradecer o carinho do público e tranquilizou os fãs ao dizer que conversou com o amigo. "Obrigado pelas orações. Vi ele, falei com ele, tá tudo bem", contou.

Comunicado do hospital

O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) deu entrada na Emergência do hospital, às 22h30, sendo imediatamente atendido pela equipe médica e realizada avaliação clínica criteriosa e exames diagnósticos de imagem.

O paciente teve fratura em três costelas, cujo tratamento será conservador, e foi encaminhado ao centro cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.

O quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante. Diante da gravidade do acidente automobilístico, ele ficará internado na UTI (unidade de tratamento intensivo) sob observação.

A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quarta-feira (06 de dezembro).

Detalhes do acidente

De acordo com Cristiano, outras duas pessoas, que estavam em outro veículo, tiveram ferimentos em decorrência do acidente. Cristiano estava sozinho no carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro do artista capotou na rodovia BR-153 na altura do município de Icém. Ele sofreu ferimentos na região do tórax.