publicado em 29/12/2023

O casal Marcelo e Ariane Barbizani, residente no bairro Vila Marin, foi junto jogar na loteria (Foto: Daniel Marques/A Cidade)

Daniel Marques

Hoje é o penúltimo dia para quem pretende fazer aquela fezinha na Mega da Virada de forma presencial. O prêmio desta edição é recorde e pode ultrapassar R$ 570 milhões. As apostas estão abertas até as 17h de domingo, 31 de dezembro, e o sorteio será no mesmo dia, às 20h. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5.

O casal Marcelo e Ariane Barbizani, residente no bairro Vila Marin, foi junto jogar na loteria. A enfermeira de 34 anos arrisca na loteria algumas vezes no ano, mas o principal mesmo é o bolão da Mega da Virada. “A gente junta um grupo de amigos, escolhe os números e aposta com fé”, contou.

Além do bolão, ela faz jogos individuais com o marido. “Para escolher os números, a gente pensa em datas especiais, comemorativas e importantes que marcaram a nossa vida, e alguns jogos a gente faz na hora mesmo e tenta a sorte”, disse.

Questionada sobre o que faria caso ganhasse sozinha o prêmio de R$ 570 milhões, as primeiras palavras da resposta foram “Nossa Senhora”. “Acho que a gente não pensa no prêmio total, mas se ganhasse um valor interessante, viajaria muito, ajudaria as pessoas que eu amo e realizaria meus sonhos pessoais”, concluiu.

Morador de Parisi, o pedreiro Adão Donizete Maciel, de 56 anos, fez sua fé na Luz Lotérica, localizada no Terminal Rodoviário de Votuporanga. Ele costuma jogar mais na Lotofácil e na Quina, porém o grande prêmio da Mega o fez arriscar. “Os números que joguei hoje, eu estava olhando o celular e apareceram, então resolvi fazer dois jogos”, falou.

Bem-humorado, Adão contou que se ganhar a bolada vai ter que “sumir de Parisi”. “Eu tenho que pegar e sumir, porque se eu ficar em Parisi todo mundo vai saber e pode ser perigoso. Eu compro uma lancha e vou sumir no rio sem dar notícias”, finalizou, sorrindo.

Números que mais saíram

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, Wanderlei Biliazzi, proprietário da Luz Lotérica, localizada no Terminal Rodoviário de Votuporanga, explicou que a estimativa inicial era de um prêmio de R$ 550 milhões, mas expectativa saltou para R$ 570 milhões. “Acreditamos que deve ultrapassar os R$ 600 milhões”, revelou.