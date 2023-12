Durante o evento, houve a apresentação do Mapa Paulista da Gestão Documental e Acesso à Informação

publicado em 07/12/2023

Marcelo Damaceno (dir.), chefe da Divisão de Arquivo Público da Prefeitura de Votuporanga, participou do evento em São Paulo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga foi representada no 28º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação realizado na última semana em São Paulo. Marcelo Damaceno, chefe da Divisão de Arquivo Público da Prefeitura, participou do evento e falou sobre “Como institucionalizar o arquivo do município”.

Durante o evento, houve a apresentação do Mapa Paulista da Gestão Documental e Acesso à Informação, com informações georreferenciadas sobre os 645 municípios paulistas. Neste mapa interativo foi possível obter informações sobre as Câmaras e Prefeituras, se algum arquivo público municipal foi instituído e por qual instrumento legal; se a gestão documental foi implementada, entre outras informações.

Votuporanga não só figurou entre o grupo de municípios que instituíram o arquivo público como foi “um case” relatado durante o Encontro. Junto com Votuporanga, também participaram representantes de São Vicente, Leme e Limeira.

Marcelo apresentou a experiência vivenciada durante o processo de implantação do Sistema Municipal de Arquivos, iniciado em 2021 a partir da Lei Complementar nº 458. Entre os objetivos do Sistema estão: promover a gestão sistêmica de documentos e informações das idades corrente, intermediária e permanente; agilizar o acesso aos documentos e informações; assegurar a preservação de documentos que encerram valor histórico, probatório e informativo; e promover a integração das atividades nos diversos órgãos e entidades da Administração Municipal.

A partir desta lei, foi criada a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, formada por servidores efetivos de diversas áreas, que tem por finalidade promover a identificação e avaliação dos documentos, coordenar os trabalhos de eliminação, transferência e de recolhimento de documentos, entre outras atribuições. O evento foi transmitido ao vivo pela página do Arquivo Público do Estado no Youtube e no Facebook.