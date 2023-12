O centro de formação foi montado na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular Avenida do Pozzobon, número 4409, e será oficialmente inaugurada em uma cerimônia marcada para às 10h

publicado em 15/12/2023

Leticia Turquetti, representante da Scout, esteve na Cidade FM para falar sobre a inauguração da escola de vigilantes (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Votuporanga irá ganhar neste sábado (16) uma escola especializada na formação e reciclagem de vigilantes: a Scout. O centro de formação foi montado na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular Avenida do Pozzobon, número 4409, e será oficialmente inaugurada em uma cerimônia marcada para às 10h.

A escola oferece cursos de formação inicial, reciclagem e aperfeiçoamento para vigilantes. Os cursos são ministrados por instrutores experientes e qualificados, e possuem conteúdo programático atualizado de acordo com as normas e exigências da legislação vigente.

Segundo Leticia Turquetti, representante da escola, a Scout também oferece cursos de capacitação para outras áreas de segurança, como segurança patrimonial, segurança pessoal e segurança privada, além de cursos de extensão de escolta armada, de grandes eventos e utilização de armas não letais.

“Votuporanga possui um grande mercado consumidor de serviços de vigilância, como condomínios, supermercados e estabelecimentos comerciais, mas até então não tínhamos um local próximo para a formação de profissionais para o setor, o que iremos mudar a partir de agora com a Scout. Essa é uma ótima oportunidade para quem procura uma qualificação profissional com a possibilidade de ingresso imediato no mercado de trabalho após a conclusão do curso, diante da carência de profissionais capacitados para o setor”, disse.