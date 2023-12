Muita alegria, cachorro quente e sacolinhas surpresas fizeram parte dessas festas, que integram as parcerias entre Unifev e as duas associações. As celebrações foram realizadas nas sedes das entidades

publicado em 27/12/2023

Festa, cachorro quente e Papai Noel animaram fim de ano dos assistidos de duas entidades parceiras da Instituição Foto: Unifev

As crianças e os adolescentes assistidos pelas entidades assistenciais Associações Beneficentes Irmã Elvira e Caminho de Damasco receberam na última semana a visita mais aguardada desta época do ano - a do Papai Noel. Muita alegria, cachorro quente e sacolinhas surpresas fizeram parte dessas festas, que integram as parcerias entre Unifev e as duas associações. As celebrações foram realizadas nas sedes das entidades.

O docente de Educação Física, Prof. Esp. Antonio Benjamim da Silva (Toninho), coordena a ação e explica que o objetivo é colaborar com as instituições neste fim de ano. “Além de promover o cuidado e a atenção, nada mais bacana que proporcionar um momento mágico para as crianças”, reforçou.

Para a assistente social da Associação Beneficente Irmã Elvira, Ana Lígia da Silva, a parceria da Unifev com a entidade é muito importante. “Todas as nossas crianças ficam muito felizes com essa visita e, nesse momento natalino, com a presença do Papai Noel, com os lanchinhos, tudo fica mais especial”, destacou.