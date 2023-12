De acordo com os dados, 1.612 recém-nascidos foram registrados nos cartórios da cidade em 2023; confira os nomes mais comuns

publicado em 29/12/2023

Theo e Helena estão no topo da lista de nomes mais registrados nos cartórios de Votuporanga no ano de 2023 (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Theo e Helena estão no topo da lista de nomes mais registrados em Votuporanga no ano de 2023. A informação faz parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto aos dados divulgados pela Arpen/SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo).

De acordo com o levantamento, 1.612 recém-nascidos foram registrados nos cartórios da cidade em 2023. A lista do “top 5”, com os nomes masculinos mais registrados é liderada por Theo, com 23 registros, em seguida Gael (22), Miguel (21), Samuel (21) e Heitor (20).

Já a escolha de nomes femininos teve em primeiro lugar Helena (30), na sequência, Alice (22), Cecília (19), Laura (17) e Antonella (16). Entre os nomes compostos, os cinco preferidos dos votuporanguenses foram Maria Alice (19), Maria Júlia (12), Maria Luiza (9), Maria Clara (7) e Maria Eduarda (6).

Mesmo estes nomes estando entre os 50 mais registrados no município, o levantamento apontou que no ano passado a preferência dos pais foram por nomes simples.

Ainda segundo a plataforma, em todo estado de São Paulo os nomes Maria Alice (4.056) e Maria Clara (2.375) aparecem como os primeiros colocados no ranking. Já o nome masculino mais registrado em São Paulo foi Davi Lucca, com 2.020 registros ao todo.

Brasil

Nomes curtos, bíblicos e originais, cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, são a tendência observada nos registros de nascimento de bebês no Brasil no ano de 2023. Embora o brasileiro siga tendo Miguel como o nome preferido, com 25.140 registros neste ano, seguido por Helena, que retoma o segundo lugar, com 23.047 nascimentos, nomes como Gael, Davi, Ravi, Noah e Isaac entre os homens, e Maite, Liz, Aurora, Isis, Maya e Eloá, entre as mulheres, tem crescido e já figuram na lista dos 30 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano em todo o país.

Confira o ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em Votuporanga

1º - Theo - 23 Registros

2º - Gael - 22 Registros

3º - Miguel - 21 Registros

4º - Samuel - 21 Registros

5º - Heitor - 20 Registros

6º - Arthur - 18 Registros

7º - Davi - 16 Registros

8º - Noah -16 Registros

9º - Henrique -14 Registros

10º - Benicio - 13 Registros

Confira o ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em Votuporanga