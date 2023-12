Ação foi desenvolvida em Votuporanga em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

publicado em 07/12/2023

O Serviço realiza atendimento às crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono, ameaça e violação de direitos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A unidade do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, vinculada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, realizou, recentemente, uma atividade de integração e socialização para encerramento do projeto “Meu Olhar Sobre o Mundo”, voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no município.

O Serviço realiza atendimento às crianças e adolescentes que se encontram em situação de abandono, ameaça, violação de direitos ou que estejam necessitando de acolhimento provisório. A ação foi desenvolvida em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O projeto complementou o trabalho social já realizado pela equipe com as crianças e adolescentes desenvolvendo habilidades de socialização, criatividade, imaginação, comunicação, expressão corporal, entre outras ações, com o intuito de despertar o interesse pela arte e projeto de vida, estimulando a iniciativa, reflexão, responsabilidade, trabalho em grupo, autoconhecimento e aprendizagem.

Na ocasião, também foi apresentada uma mostra das oficinas desenvolvidas com intuito de colaborar para o planejamento e conhecimento dos acolhidos, identificando os potenciais, interesses, aspirações e estabelecendo estratégias e metas para que a criança e adolescente possam vislumbrar a realização de sonhos, planos e objetivos.