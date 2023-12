Autarquia desenvolve projetos, intensifica obras e mantém espaços e serviços para garantir mais saúde e qualidade de vida

publicado em 06/12/2023

Desde a sua fundação, em 5 de dezembro de 1968, a autarquia abraça sua missão de levar qualidade à população (Foto: Saev)

Franclin Duarte

A Saev Ambiental completou 55 anos ontem se consolidando como referência em ações de preservação ambiental e no tratamento de água e esgotos. Desde a sua fundação, em 5 de dezembro de 1968, a autarquia abraça sua missão em garantir mais saúde e qualidade de vida para os moradores de Votuporanga, do distrito de Simonsen e da Vila Carvalho.

De acordo com superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, a tecnologia e a inovação também fazem parte do DNA da autarquia votuporanguense.

“Tanto que de janeiro até agora, a Saev Ambiental investiu cerca de R$ 6 milhões em obras de modernização, melhorias na infraestrutura e nas interligações dos poços, além de intensificar projetos na área ambiental”, afirmou.

Entre as principais obras e ações realizadas neste ano estão: parte do desassoreamento da Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro”, considerada uma obra histórica para Votuporanga, obra de interligação do Poço Oeste com a Estação de Tratamento de Água (ETA), obra de modernização na rua Itacolomi (entre a rua Pernambuco e a Rua Rui Barbosa) com a substituição da adutora que interliga a distribuição de água entre as regiões Sul e Leste de Votuporanga.

Foram realizadas também a substituição de adutora que liga o Poço Profundo Norte à ETA, obra de modernização dos equipamentos do Poço Profundo Zona Sul, desassoreamento da “Prainha dos Meninos”, troca da rede de esgoto e ramais de interligação no bairro Matarazzo, obra antienchente na avenida da Saudade, limpeza dos leitos dos Córregos Marinheirinho e Paineiras, remoção de vegetação seca das margens da Represa para a prevenção de incêndios e distribuição de mudas de árvores.

Vale ressaltar que o moderno sistema de abastecimento de água é formado pela Represa Municipal, ETA, os Poços Profundos: Zona Sul, Zona Norte, Zona Sudeste e Zona Oeste, além dos Poços Semiartesianos no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho. São mais de 43 mil ligações que geram 30 milhões de litros de água por dia.

A Represa Municipal garante o abastecimento dos dois reservatórios da ETA, cada um com capacidade de reserva de um milhão de litros, e de uma torre (reservatório elevado) com capacidade de 740 mil litros, que abastecem principalmente a área central da cidade. Esse sistema de captação produz 166 litros por segundo de água, que é tratada e armazenada na ETA.

“A Saev Ambiental estima que, após a conclusão da obra de desassoreamento, a Represa Municipal volte a operar com uma capacidade de armazenamento de pelo menos 700.000,00 m³ de água. No início da obra o espelho d´água estava em 30 centímetro”, afirmou o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni.

Coletar e tratar o esgoto gerado em todo o município é outra missão importante da Saev Ambiental nestes 55 anos. Votuporanga conta com 100% de esgoto tratado. São dois sistemas, a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Aparecido Polidoro”, na zona rural de Votuporanga, e a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Fiorentino”, no distrito de Simonsen. Hoje, a ETE trata 140 litros de esgoto por segundo, devolvendo água limpa e tratada para a natureza. Os processos realizados pelos sistemas são modernos, eficientes, automatizados e monitorados.

A Saev Ambiental também trabalha forte pelo meio ambiente e os impactos positivos das suas ações de desenvolvimento sustentável podem ser vistos por todos os cantos do município. A autarquia realiza a Coleta de lixo indiferenciado e a Coleta Seletiva em todos os bairros do município, em área rural, no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho. A ação incentiva os moradores a separarem seus resíduos, de forma que o lixo indiferenciado (misto) seja colocado em um saco fechado e amarrado, enquanto os materiais que podem ser encaminhados à reciclagem devem estar em um saco aberto ou em caixas de papelão.

O pioneirismo em reciclagem também é outro ponto de orgulho da Saev Ambiental, que tem o primeiro Ecotudo do Brasil. Atualmente são três pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar, aberto diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados. São eles: Ecotudo Norte, Sul e o Oeste.