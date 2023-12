Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência organiza atividades culturais, esportivas e de lazer

publicado em 05/12/2023

A realização é da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial (Foto: Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto)

Rio Preto vai participar da Virada Inclusiva, em comemoração ao 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Estão previstas ações socioeducativas, gincanas e grupo de convivência. A realização é da Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, por meio do Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência.

Para este domingo, havia previsão para ação socioeducativa com as crianças da Legião da Boa Vontade (LBV). No dia 6, quarta-feira, às 14h, na sede da Associação de Reintegração Assistencial (ARA), ocorre a Gincana da Virada Inclusiva. Para finalizar a programação, no dia 14, quinta-feira, haverá grupo de convivência de encerramento do ano no Clube de Esportes e Lazer da OAB Rio Preto.

“Todos os usuários do departamento podem e devem participar das ações. Todos foram convidados e serão lembrados para que participem. A Virada Inclusiva dá visibilidade e chama a atenção para a causa”, afirma Sueli Aparecida Facundim de Melo, responsável pelo Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência.

A Virada Inclusiva é um programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) que “visa incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas com uma ampla rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores, que realizam inúmeras atividades culturais, esportivas e de lazer, criando uma extensa grade de programação acessível”. Este ano, a Virada acontece de 2 a 10 de dezembro, sob o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais!”

Serviços

O Departamento de Políticas para Pessoas com Deficiência de Rio Preto faz o acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários aos deficientes. Além disso, o órgão confecciona cartões de transporte gratuito, meia-entrada, do TEA e da deficiência oculta.