publicado em 15/12/2023

O ano de 2023 foi marcado por conquistas significativas para a Rede TEApoio (Foto: Rede TEApoio)

A Rede de Mães TEApoio de Votuporanga realizou, na última terça-feira, uma emocionante confraternização dedicada às mães de crianças autistas. O evento, batizado de "Natal Azul", em homenagem à cor que simboliza o autismo, ocorreu no Buffet Canto do Encanto, localizado no Bairro Vale do Sol.

A ação, que reuniu mães e seus filhos em um ambiente acolhedor, proporcionou um momento único de união e celebração. O encontro visa fortalecer os laços entre as mães, oferecendo suporte emocional e troca de experiências, além de proporcionar momentos alegres para as crianças.

O tema "Natal Azul" não apenas embelezou o ambiente, mas também destacou a importância de conscientizar a sociedade sobre o autismo, uma condição que afeta diversas famílias. A escolha da cor azul como símbolo da causa trouxe à tona a necessidade de compreensão e apoio às mães que diariamente enfrentam desafios na criação de seus filhos autistas.

A atmosfera calorosa e receptiva da confraternização contribuiu para o sucesso da iniciativa, reforçando o compromisso da Rede TEApoio em promover ações que beneficiam diretamente as mães e suas crianças.