publicado em 27/12/2023

Secretaria da Saúde, Unifev, Senac e Colégio Comercial assinam Contrato que visa organizar o campo de ensino-saúde no município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, formalizou uma parceria com instituições de ensino da cidade para contribuir com a formação de profissionais e melhorias nos serviços prestados na área da saúde do município.

O Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) foi assinado no início do mês pelo prefeito Jorge Seba e pela secretária da Saúde, Ivonete Félix, junto aos representantes das três instituições parceiras: Douglas José Gianoti, diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (mantenedora da Unifev); Eliane Baltazar Godoi, gerente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac; e Antônio Alberto Casali, diretor do Colégio Comercial de Votuporanga.

“O Município já cede as unidades de saúde para campos de estágio dos cursos dessas instituições, no entanto, esse Contrato organiza essas parcerias e delimita as contrapartidas de cada órgão. Quem ganha com isso, diretamente, são os futuros profissionais que recebem uma formação ainda mais completa, unindo teoria e prática; e, indiretamente, o município e a população de Votuporanga, que contará com uma rede de atendimento cada vez melhor, com equipes preparadas para atender a todos nas mais diversas áreas”, explicou a secretária da Saúde.