publicado em 29/12/2023

O prédio que em breve abrigará unidades importantes, como o Detran, Banco do Povo, Ganha Tempo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O município de Cosmorama celebra mais um passo significativo no avanço dos serviços públicos locais. O prédio que em breve abrigará unidades importantes, como o Detran, Banco do Povo, Ganha Tempo, entre outros, está recebendo a implantação da cobertura, marcando uma etapa crucial na construção deste importante espaço multifuncional.

A iniciativa, que visa aprimorar a oferta de serviços públicos à população cosmoramense, está sendo possível graças a significativos investimentos. Um montante expressivo de R$ 600 mil está sendo destinado para a construção do prédio, evidenciando o comprometimento tanto do Governo do Estado de São Paulo quanto da municipalidade.

O Governo do Estado de São Paulo contribui com R$ 300 mil para a realização desse projeto ambicioso. Esses recursos, provenientes do Estado, destacam o comprometimento com o desenvolvimento regional e a melhoria da infraestrutura destinada aos serviços essenciais oferecidos à comunidade.

A Municipalidade de Cosmorama, igualmente, está investindo R$ 300 mil em recursos próprios para garantir o sucesso e a eficiência desse empreendimento. Esse comprometimento local evidencia o papel ativo da administração em atender às necessidades da população, promovendo um ambiente mais facilitador e acessível para os cidadãos.