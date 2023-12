A assembleia geral contou com a presença dezenas de associados, reunidos para determinar os rumos da gestão do clube nos próximos dois anos

publicado em 20/12/2023

O sargento Antônio Mendes e o tenente Oliveira foram eleitos ontem, respectivamente presidente e vice, do Cremil Foto: Arquivo pessoal

Franclin Duarte

Em meio à onda de renovação nas diretorias dos principais clubes de Votuporanga (Assary, VotuClube e Clube dos 40), os policiais militares da cidade também elegeram, na noite de anteontem, a nova diretoria do Cremil (Clube Recreativo da Polícia Militar). A assembleia geral contou com a presença dezenas de associados, reunidos para determinar os rumos da gestão do clube nos próximos dois anos.

Localizado no prolongamento da Avenida República do Líbano, o Cremil foi fundado em 1996 e é um importante espaço de confraternização e atividades para os policiais da região. Durante a assembleia, os associados optaram pela chapa número um, que tem como presidente sargento Antônio Mendes e o tenente Oliveira de vice-presidente.

Eles receberam o apoio da situação liderada pelo atual presidente, tenente Baldissera e derrotaram a Chapa 2, que era liderada por sargento Milani. Dos 100 sócios aptos a votar, 35 compareceram ao pleito e a chapa vencedora recebeu os votos de 28 deles.

Em entrevista ao A Cidade, o novo presidente, sargento Antonio Mendes, disse que a nova diretoria eleita assume a responsabilidade de conduzir e promover as atividades que beneficiam a comunidade policial da região de Votuporanga.