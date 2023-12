A ação policial resultou na prisão do suspeito no exato momento em que ele estava em posse de 176 porções da substância entorpecente conhecida como crack

publicado em 20/12/2023

A ação policial resultou na prisão do suspeito no exato momento em que ele estava em posse de 176 porções (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Valentim Gentil, vinculada à delegacia Seccional de Votuporanga, efetuou a prisão em flagrante de G. C. pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador, no dia de ontem.

A ação policial resultou na prisão do suspeito no exato momento em que ele estava em posse de 176 porções da substância entorpecente conhecida como crack. Além disso, G. C. conduzia uma motocicleta com placa falsa, evidenciando a prática do crime de adulteração de veículo, uma vez que tanto o chassi quanto o número do motor estavam suprimidos.